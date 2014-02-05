Экс-посол США: Сочи - идеальный шанс для разрешения кризиса в Украине

Пока будет проходить Олимпиада в Сочи, существует идеальная ситуация для украинцев найти настоящее разрешение кризиса без деструктивного внимания со стороны России, считает старший эксперт Института Брукингса в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Об этом сообщает «Голос Америки».

В частности, в сообщении отмечается, что Запад проявляет значительную активность в отношении Украины. Вице-президент США Джозеф Байден, Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и даже Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по очереди, едва ли не ежедневно, звонят или встречаются как с Виктором Януковичем, так и с лидерами оппозиции. На этой неделе в Киев съезжаются уважаемые представители Европы и США Кэтрин Эштон тиа Виктория Нуланд. Запад надеется, что стороны начнут реальный диалог и выражает готовность делегировать на переговоры своих посредников.

Пайфер считает, что на протяжении последующих нескольких недель Украина имеет уникальную возможность найти политическое решение, опираясь на политическую и экономическую поддержку Запада.

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Кризисная ситуация в Украине получила новую перспективу разрешения, после того как ЕС и США согласились проработать для Украины пакет финансовой помощи, в случае создания компромиссного переходного правительства, заявил Пайфер. Это дает возможность Януковичу избавиться от зависимости от России, в которую он попал, а оппозиции – перевести конфликт в политическую плоскость, принять участие в управлении Украины и провести реформы, которые бы удовлетворили участников протестов. «Я допускаю, что большая часть этой финансовой помощи поступит от Международного валютного фонда, который будет требовать от Украины определенных реформ. Но эти реформы - в интересах Украины. Такой пакет сейчас рассматривается на случай, если Виктор Янукович и оппозиция смогут достигнуть договоренности и сформируют новое правительство. Это правительство должно удовлетворять Президента и оппозицию, а также должно быть готовым начать необходимые экономические реформы», - сказал Пайфер.

Западные лидеры в унисон повторяют: политическим оппонентам в Украине следует отказаться от мысли, что кризис может быть разрешен силой, а стоит всерьез сесть за стол переговоров и найти долгосрочное решение, которое устроит все стороны и будет выгодным, в первую очередь, Украине.

«По моему мнению, позиция Вашингтона в этом смысле такая: нужно дать Виктору Януковичу возможность путем переговоров найти для себя выход из этой ситуации. Он все еще контролирует силовые структуры, и если он почувствует себя зажатым в угол и решит применить силу, многие люди могут пострадать. Поэтому, я думаю, и Вашингтон, и Брюссель, ищут пути начать переговоры, в которых Виктор Янукович был бы заинтересован принять участие, - сказал Пайфер. - Но это потребует от него больших уступок, чем то, что он предлагал до этого. Должен быть настоящий компромисс, который позволит выйти из этой ситуации, и это будет нелегко для Виктора Януковича».

Пайфер считает, что украинская власть и оппозиция должны воспользоваться Олимпиадой в Сочи, чтобы попытаться решить свои противоречия без деструктивного вмешательства России.

«Я думаю, на протяжении следующих нескольких недель господин Путин не то что совсем забудет об Украине, но главное его внимание будет приковано к Сочи. Он захочет, чтобы внимание мира было приковано к Сочи также и ему не выгодно, чтобы что-то отвлекало это внимание. Но после Сочи мы можем увидеть совсем другого Путина. Поэтому сегодня, возможно, существует идеальная ситуация для украинцев найти настоящее решение без деструктивного внимания со стороны России, которое мы видели на протяжении последних нескольких месяцев», - считает бывший посол США в Украине