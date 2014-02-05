Дальнейшее предоставление кредита Украине будет зависеть от нового Кабмина - Глава комитета Госдумы РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил на пресс-конференции в Москве.

"Что касается судьбы следующего транша в 2 млрд долл., то Россия заявила, что мы будем продолжать условия нашей договоренности, но мы должны понять, что будет с украинским правительством и кому мы будем давать эти деньги. Как вы знаете, сейчас ситуация не понятная - оппозиционерам было предложено войти в правительство, они отказались и требуют новых выборов", - сказал Пушков.

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"Я не могу исключить, что финансирование Украины будет зависеть от наличия стабильного и дееспособного правительства. Давать деньги непонятно куда и непонятно кому - совершенно невозможно", - подчеркнул он.

Пушков добавил, что если правительство Украины "рухнет" окончательно, то возникает вопрос, кому мы будем переводить деньги. По его словам, Россия будет выполнять свои договоренности при условии, что украинская сторона также будет их соблюдать.

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"Договоренность состоит из двух частей: мы даем деньги при том понимании, что Украина продолжает с нами экономическое сотрудничество в тех сферах, в которых оно происходит. Если новое правительство сделает точно такое же заявление, то Россия не будет пересматривать уже принятое решение", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года в Москве во время заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долл. 24 декабря 2013 года. Кабмин разрешил дополнительный выпуск двухлетних евробондов в объеме 2 млрд долл. под 5% годовых 20 января.

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28 января Янукович принял отставку премьер-министра Азарова и всего состава правительства. Согласно заявлению исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова, Украина рассчитывает получить второй транш от России в размере 2 млрд долл. в ближайшее время.

Президент РФ Путин на пресс-конференции после саммита «Россия — Евросоюз» в Брюсселе 28 января заявил, что правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и снижении цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.

В то же время на совещании с членами российского правительства 29 января Путин согласился с предложением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выполнять финансовые и энергетические обязательства перед Украиной только после формирования нового украинского правительства.

В конце января международые рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинги Украины в связи со сложной политической ситуацией.