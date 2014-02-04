Представитель Януковича похвалил оппозицию за ответственное отношение к переговорам

Об этом он заявил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Сегодня на вечер у нас наметился путь, который бы позволил нам выйти из ситуации, когда бы мы начали движение вперед", - сообщил Мирошниченко, отметив, что переговоры власти и оппозиции продолжаются.

"И я хочу отметить, что наши коллеги из оппозиции являются так же ответственными в этом диалоге, они не шантажируют, они не покидают переговорный процесс. Так же, как и представители фракции большинства, пытаются найти правовой способ решения этой проблемы", - добавил депутат.

Он также отметил, что восстанавливать доверие людей к власти и оппозиции "можно только четким выполнением договоренностей".

В свою очередь депутат "Удара" Ростислав Павленко также сообщил, что переговоры оппозиции с властью продолжаются, в частности, в среду должен состояться очередной этап.

В то же время вечером 4 февраля лидер "Удара" Виталий Кличко после встречи с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон подтвердил, что Европа готова делегировать посредников высокого уровня на переговоры оппозиции с властью.