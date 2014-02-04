Количество жертв ужасного ДТП на Сумщине возросло до 13 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Согласно сообщению, в результате аварии 12 человек погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка недавно умерла в больнице. Среди пострадавших остается 5 человек, которые доставлены в больницу. Это четыре женщины и 14-летний мальчик. Сейчас женщины госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, а ребенок - в Сумскую областную детскую больницу.

Читайте такжеВодитель маршрутки, попавшей под поезд на переезде в Сумской области, остался живТакже сообщается, что среди погибших и пострадавших - 7 учителей и ученик из одной сельской школы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала начальник управления образования и науки Сумской облгосадминистрации Инесса Песоцкая.

Водитель маршрутки выжил и травм почти не получил - в момент столкновения с поездом его якобы выбросило из кабины микроавтобуса «Рута».

«По данному факту линейным отделом милиции на станции Сумы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - «нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц», и начато досудебное расследование.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. В настоящее время на месте происшествия проводятся неотложные первоочередные следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, примерно в 15.30 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района пассажирский дизель-поезд № 847 сообщением «Харьков- Ворожба » сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров.