Трое пострадавших в аварии маршрутки на Сумщине - в тяжелом состоянии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации пресс-службы, из шести госпитализированных в результате аварии, три человека находятся в тяжелом состоянии и три человека – в состоянии средней тяжести.

Вся медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, примерно в 15.30 на железнодорожном переезде недалеко от сел Беланы и Виры Белопольского района: пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По уточненным данным, в микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров. В результате ДТП 12 человек погибли, 7 – травмированы. Водитель маршрутки остался жив.