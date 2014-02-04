МВД сменило начальника УМВД в Винницкой области

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, сегодня в 17:00 часов первый заместитель и.о. министра внутренних дел Украины генерал-лейтенант милиции Виктор Дубовик представил личному составу винницкой милиции нового руководителя.

Читайте такжеПеред зданием Винницкой ОГА и облсовета полностью разобрали баррикады Им стал полковник милиции Олег Школьный, который до этого занимал должность начальника Управления борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Украины.

Представляя нового начальника милиции Винницкой области, Дубовик отметил, что Школьный имеет значительный опыт практической и управленческой работы в органах внутренних дел, в частности, возглавлял четыре районных управления милиции г. Киева, в том числе, Печерский.

Генерал-майор милиции Русина назначен начальником Управления борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Украины.

Русин возглавлял Винницкую областную милицию с ноября 2012 года и был назначен вместо Валерия Ноника. До этого Русин руководил УМВД в Закарпатской области.