Из окон Кировоградской ОГА убрали мешки с песком, на входе продолжает дежурить милиция

В Кировоградской ОГА убрали мешки с песком, которыми власть 26 января забаррикадировала помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня разобрали мешки с песком, которые заграждали окна ОГА, а также один из входов в помещение облгосадминистрации, где находится областное телевидение. При этом вход к областному телевидению остается закрытым: двери изнутри подперты деревянными рельсами.

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В середине помещения находится всего около десяти правоохранителей. Войти в помещение ОГА можно лишь через основной вход, где также дежурят милиционеры.

Как сообщал УНИАН, Кировоградская облгосадминистрация с 26 января была забаррикадирована мешками с песком, когда в Кировограде собиралось Народное вече евромайдановцев, а в некоторых областях Украины активисты захватывали административные здания.