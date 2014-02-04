Крымчане передали "Беркуту" посылки с продуктами и одеждой

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Партии регионов Крыма.

"Как сообщил один из сопровождавших крымчан, посылки были переданы старшему крымского отряда «Беркута». При этом тот отметил, что крымские бойцы как никто другой из их коллег в Киеве ощущают поддержку из дома. «Старший крымских беркутовцев поблагодарил нас, отметив, что один Крым только и кормит, — рассказал сопровождавший крымчан. — Посылок получилась целая пассажирская ˮГазельˮ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Активисты повезли с собой продукты и одежду, которые крымчане принесли в общественные приемные Партии регионов для крымских беркутовцев.

"В частности, бойцам передали посылки с маслом, салом, рыбными и овощными консервами, сухофруктами, кондитерскими изделиями, вареньем, сгущенкой, чаем, также в посылках предметы одежды, предметы гигиены, лекарства и т.д", - сообщает Партия регионов в Крыму.