Активисты Евромайдана будут пикетировать сессию Киевсовета
09:00, 04 февраля 2014Политика
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Митингующие направляются к Печерской райгосадминистрации, где сегодня должна состояться сессия Киевсовета, чтобы помешать ее проведению.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в первых рядах колонны идут молодые люди в касках с деревянными палками и в защитной экипировке.
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За ними следуют обычные мітнигувальни с Майдана. Всего в колонне более 1 тыс. человек.
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