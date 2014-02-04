Активисты Евромайдана будут пикетировать сессию Киевсовета

09:00, 04 февраля 2014
Политика
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Митингующие направляются к Печерской райгосадминистрации, где сегодня должна состояться сессия Киевсовета, чтобы помешать ее проведению.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, в первых рядах колонны идут молодые люди в касках с деревянными палками и в защитной экипировке.

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За ними следуют обычные мітнигувальни с Майдана. Всего в колонне более 1 тыс. человек.

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