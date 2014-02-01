В Мюнхене оппозиция обнародовала план урегулирования кризиса в Украине

Об этом он сказал после встречи с Государственным секретарем США Джоном Керри и чиновниками ЕС, сообщает пресс-служба партии.

Первый пункт, по его словам - это прекращение насилия, которое есть в Украине: «Второе - освобождение "заложников", которых взяла сегодняшняя украинская власть. Третье - расследование фактов похищения, избиения, пыток и убийств украинцев».

«Для этого мы приняли предложение Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда относительно создания независимой комиссии с участием оппозиции, власти и одного представителя Генерального секретаря, которым будет бывший председатель ЕСПЧ», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк также отметил, что для выполнения этих пунктов есть предложение «по созданию дополнительной комиссии, где представители ООН принимали бы участие как наблюдатели»: «Мы ни в коем случае не отвергаем такое предложение, и такая комиссия может быть создана, если украинская власть готова к тому, чтобы освободить украинцев, прекратить пытки и насилие».

Четвертый пункт, по словам Арсения Яценюка, - это проведение конституционной реформы, а именно - немедленное возвращение к тому, что Украина станет парламентско-президентской республикой с уменьшением полномочий действующего президента».

Яценюк сообщил, что на встрече оппозиции с западными партнерами поднимается также вопрос экономического пакета: «В том случае, если будет проведена конституционная реформа, Украина сможет получить экономический пакет не для правительства Президента Виктора Януковича, а для украинского государства, если украинская оппозиция получит всю полноту ответственности за дела в стране».

«Мы не принимаем участия в торгах за должность премьер-министра, и не нужно покупать оппозицию должностью. Если речь идет о том, что надо спасти страну и это правительство не способно это сделать, то мы готовы это делать, но при условии выполнения четырех пунктов», - подчеркнул он.

«После конституционной реформы и после получения полноты ответственности за дела в стране - это проведение выборов и обеспечение честных и прозрачных выборов», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста относительно суммы средств, которую Украина может получить в рамках экономического пакета, Арсений Яценюк сказал: «По нашим оценкам, минимальная сумма, которая необходима, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине, - это $15 млрд. Это минимум, потому что действующее правительство за 3,5 года взяло $35 млрд, которые успешно разворовало».

В то же время, как подчеркнул он, такой пакет может быть предложен только новому украинскому правительству в том случае, если новая украинская оппозиция после конституционной реформы получит всю полноту власти: «Это и широкая программа поддержки МВФ, и макрофинансовая помощь ЕС и других международных институтов».

Отвечая на вопрос журналиста, Арсений Яценюк отметил: «Я уверен в том, что у нас есть все шансы и все возможности для того, чтобы сохранить Украину, сохранить украинцев и доказать, что мы способны урегулировать этот конфликт мирным путем».