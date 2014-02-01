Суд признал незаконным требование Житомирского горсовета об освобождении активистов Майдана

Как сообщили УНИАН в Житомирском окружном административном суде, такое решение суд принял 31 января на своем заседании.

Таким образом, суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

После решения сессии Житомирского городского совета, которая проходила 24 января этого года, принятое на ней обращение к Президенту Украины Житомирский городской голова Владимир Дебой подписал и направил Виктору Януковичу.

Суд признал это решение незаконным.

Как сообщал УНИАН, 24 января этого года на внеочередной сессии Житомирский городской совет выдвинул требования к Президенту Украины Виктору Януковичу освободить всех задержанных активистов Майдана в Киеве.

За такое обращение к Президенту проголосовало большинство депутатов горсовета, присутствовавших на сессии. В нем депутаты требовали урегулировать общественно-политическую ситуацию в государстве.