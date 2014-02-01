Китай ждет конца политического противостояния в Украине - Карасев

«Обострение кризисной ситуации в Украине Китаю не нужно и не интересно. Китайцы хотят, чтобы эпоха противостояния в Украине закончилась как можно скорее», — сказал Карасев.

Он напомнил, что Украина привлекательна для китайских бизнесменов как страна, расположенная в центре Европы и имеющая прямой выход на два крупнейших рынка — России и стран Европы.

«Интересы украинской экономики и дипломатии совпали с интересами Китая, которомуочень нужен партнер в географическом центре Европы. Да еще и такой, как Украина – равно приближенный к рынкам Евросоюза и России, и при этом не связанный статусом членства в их межгосударственных объединениях. Поэтому Китай рассматривает сотрудничество с Украиной как привлекательный и выгодный экономический и политико-коммерческий проект, далеко еще не реализовавший свой потенциал», — пояснил эксперт.

По его словам Китай можно считать одним из наиболее последовательных и надежных экономических партнеров Украины, поскольку для него приоритетом является взаимовыгодное экономическое сотрудничество и Пекин не преследует каких-либо политических целей в двустороннем сотрудничестве.