Закон об амнистии опубликован на сайте "Голоса Украины"
02:27, 01 февраля 2014Политика
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Закон об амнистии авторства регионала Юрия Мирошниченко официально обнародован ночью 1 февраля.
Закон об амнистии опубликован на сайте "Голоса Украины"
Текст документа появился на веб-сайте парламентской газеты "Голос Украины".
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Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада приняла без обсуждения в первом чтении и в целом вышеупомянутый законопроект.
За это решение проголосовали 232 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.
Голосованию предшествовали многочасовые консультации президента Виктора Януковича с депутатами в стенах Верховной Рады.
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 31 января.
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