Закон об амнистии опубликован на сайте "Голоса Украины"

Текст документа появился на веб-сайте парламентской газеты "Голос Украины".

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Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада приняла без обсуждения в первом чтении и в целом вышеупомянутый законопроект.

За это решение проголосовали 232 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.

Голосованию предшествовали многочасовые консультации президента Виктора Януковича с депутатами в стенах Верховной Рады.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 31 января.