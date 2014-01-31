Клюев повез законы на подпись Януковичу - СМИ
Несмотря на болезнь Президента Украины Виктора Януковича, законы об амнистии участников акций протеста и об отмене принятых 16 января "законов о диктатуре" могут быть подписаны уже сегодня.
Как пишет «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в Администрации Президента, глава АП Андрей Клюев в пятницу повез на подпись Януковичу законы, принятые Верховной Радой на внеочередном заседании 28 и 29 января.
Читайте такжеПриезд Януковича в ВР свидетельствует о серьезном бунте олигархов - ЧорновилТаким образом, отметил источник, законы об амнистии участников акций протеста и об отмене принятых 16 января законов могут быть подписаны уже сегодня.
Читайте такжеСША: Янукович может отменить законы 16 января, находясь на больничномНакануне данные законы подписал спикер Верховной Рады Владимир Рыбак.
Напомним, 30 января стало известно о болезни Януковича.
"Президенту Украины открыт больничный лист в связи с острым респираторным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой", - сообщил заместитель руководитель Государственного управления делами по медицинским вопросам Александр Орда.