Регионалы вновь заговорили о федерализации Украины

По его мнению, «нынешний острый политический и экономический кризис в очередной раз демонстрирует необходимость серьезного переосмысления модели управления и территориально-административной организации нашей страны. Существующая форма Украинского государства как унитарного не удовлетворяет потребности всех граждан Украины, не может обеспечить надлежащую защиту их прав и демократических взглядов на социально-экономическое развитие страны…».

Как отметил депутат, «гиперконцентрация и гиперцентрализация власти в нашей стране привели к тому, что львиная доля решений, даже мелочных, принимается в центре. Основная часть средств, ресурсов, инвестиции, которые должны были бы обслуживать все государство, оседают и работают только в Киеве и только для крайне узкого круга людей. Регионы запущены и постепенно деградируют. А это приводит ко всеобщей безнадежности и апатии. Такая централизация и концентрация власти уже тормозит развитие страны в целом».

Он также отмечает, что в свое время о федеративном обустройстве Украины высказывались И. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевский и многие другие выдающиеся мыслители и политические деятели. По словам депутата, самым показательным примером федерации для Украины может быть Бельгия.

Колесниченко считает, что территориальная и политико-административная реформы в Украине, переход к федеративному политическому и административно-территориальному устройству Украины на основе мирового опыта и колоссальных отечественных традиций может решить большинство социально-политических проблем украинского общества, снять градус противостояния и борьбы за овладения центральными органами власти, укрепит его стабильность и когерентность, создаст новые конкурентные возможности и преимущества в глобальной политической и экономической структуре.

Вместе с тем, подчеркивает депутат, переход к полномасштабной федеративной модели возможен только в правовом поле и с изменениями в Конституцию Украины, которые к тому же, согласно статье 156 Конституции Украины, должны быть утверждены на всенародном референдуме.

По мнению Колесниченко, «федеративная модель Украины, учитывая существующую сформированность региональных интересов и элит, может состоять из 5-7 субъектов федерации, каждый из которых мог бы иметь собственный однопалатный парламент, который избирается населением, и исполнительный орган – правительство, сформированное парламентом субъекта федерации. При этом будет ликвидировано 27 областных и приравненных к ним государственных администраций и столько же советов, заметно сократится штат чиновников и бюджетные издержки, значительно усилится местное самоуправление».

«Как народный депутат Украины, вместе с моими коллегами, я в ближайшее время направлю предложения и поставлю вопрос перед Президентом Украины, Конституционной комиссией и парламентом о необходимости перехода к федеративной модели управления при приведении Конституционной реформы в Украине», - заявил Колесниченко.