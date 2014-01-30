США: Янукович может отменить законы 16 января, находясь на больничном
США считают, что президент Украины Виктор Янукович, даже находясь на больничном, вполне может подписать закон об отмене законодательных актов от 16 января.
Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, передает ИТАР-ТАСС.
"Президент Янукович мог бы сделать больше, в том числе немедленно подписать одобренный парламентом закон, отменяющий антидемократические законодательные акты /от 16 января/", - отметила она. На уточняющий вопрос одного из журналистов, считают ли США, что Янукович может сделать это, находясь на больничном, Псаки ответила: "Я несомненно считаю это возможным".
Верховная Рада ранее проголосовала за отмену девяти законов, принятых 16 января, а также повторно приняла четыре из них. Среди отмененных законов - и акт о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей ", который содержал нормы, ужесточающие ответственность за участие в акциях протеста и вызвал наибольшее возмущение в обществе. Закон об отмене этих актов теперь должен подписать президент Украины.