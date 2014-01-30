США: Янукович может отменить законы 16 января, находясь на больничном

Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, передает ИТАР-ТАСС.

"Президент Янукович мог бы сделать больше, в том числе немедленно подписать одобренный парламентом закон, отменяющий антидемократические законодательные акты /от 16 января/", - отметила она. На уточняющий вопрос одного из журналистов, считают ли США, что Янукович может сделать это, находясь на больничном, Псаки ответила: "Я несомненно считаю это возможным".

Верховная Рада ранее проголосовала за отмену девяти законов, принятых 16 января, а также повторно приняла четыре из них. Среди отмененных законов - и акт о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей ", который содержал нормы, ужесточающие ответственность за участие в акциях протеста и вызвал наибольшее возмущение в обществе. Закон об отмене этих актов теперь должен подписать президент Украины.