Колесниченко хочет превратить Украину в федерацию без "бандеровской философии"

Регионал вместе со своими коллегами считает нужным реформировать не только Конституцию, но и административное устройство Украины, чтобы страна стала федерацией, пишет ТСН.

"Федеративное устройство, исходя из исторического и этнографического состава территорий, которыми Украина прирастала в разное время, эта тема давно уже обсуждена учеными. Политики могут только использовать то, что сделали ученые", - заявил Колесниченко.

"Вы что, хотите, чтобы гражданская война велась? Ну, не воспринимают бандеровскую философию жители центра и юго-востока. Пожалуйста, живите со своим Бандерой, не мешайте жить стране по своим правилам, по своим нормам, по своим историческим, религиозным канонам", - предлагает нардеп.