Герман о голосовании за амнистию: Слово президента было решающим

Так Анна Герман прокомментировала голосования регионалов за закон представителя президента в парламенте Юрия Мирошниченко. Сама она не голосовала за законопроект, пишет Украинская правда.

"Мы подсчитали наши голоса, проверили наши силы, и когда увидели, что голосов хватает, то проголосовали за проект Мирошниченко. Если бы у нас не было голосов, то мы бы пошли на любой компромисс, и голосовали бы за любой компромиссный законопроект. Мы подошли с позиции большинства, избранного народом", сказала Герман журналистам.

На вопрос о том, не голосовали ли регионалы под давлением Януковича, который пригрозил парламенту роспуском, Герман заявила "президент – большой авторитет для нас, и слово президента было, есть и будет решающим. Президент сказал, что в стране нельзя допустить кровопролития, поэтому мы сделали все, чтобы арестованные по любым причинам, были освобождены".

Журналисты задали вопрос о том, что будет, если люди откажутся покидать здания и улицы, и готова ли Герман лично взять на себя ответственность за возможное кровопролитие, она ответила: "закон есть закон".

"Мы рассчитываем на мудрость украинского народа. Все хотят жить в правовом поле и вернуться домой", добавила она.