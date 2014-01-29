В парламенте продолжаются консультации относительно закона об амнистии - Олейник

Об этом он сказал в комментарии журналистам, выйдя из помещения, где проходят консультации фракции ПР.

Продолжаются консультации, сказал он, и добавил, что лидеры оппозиции также советуются со своими фракциями.

По словам Олийныка, оппозиция обсуждает вариант возвращения к законопроекту, который ранее был с ними согласован - народного депутата от ПР Юрия Мирошниченко.

«Он был согласован. И об этом знают лидеры мирового сообщества, европейского и послы. Бесспорно, нужно объяснить и послам, и Президенту как стороне переговоров, почему отклонились от этого», - сказал Олийнык.

Кроме того, Олийнык добавил, что «Президент сказал, что с праворадикальными силами он ведет переговоры лично, ибо бесспорно понимает, что лидеры оппозиции не влияют».