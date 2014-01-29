Турчинов: Власть медлит с окончательной отменой «законов 16 января» для «шантажа»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Турчинов отметил, что уже «сутки прошли после того, как принята отмена законов диктаторских, а эти проекты даже не вышли за подписью Рыбака в Администрацию Президента».

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит два варианта законопроекта об амнистии - регионал«То есть, они медлят с подписанием этих законов, тем самым просто торгуясь и шантажируя нас», - сказал депутат.

Как сообщалось, 28 января большинство и оппозиция в парламенте отменили девять из одиннадцати "законов 16 января", которые в обществе назвали репрессивными и диктаторскими.

Читайте такжеВо фракции ПР заявляют, что позволили нардепам самим принимать решенияСегодня продолжается внеочередная сессия Верховной Рады и в повестке дня - проект закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов относительно амнистии участников акций протеста. Документ, предложенный депутатами от Партии регионов, начнет действовать только после того, как протестующие освободят захваченные помещения, разблокируют улицы, демонтируют баррикады.