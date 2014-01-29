Le Figaro: Путина волнует не Украина, а экономический аспект ее ассоциации с ЕС

"В самый разгар украинского политического кризиса Владимир Путин оказался в Брюсселе. Европейский союз опасался, что на фоне противостояния и борьбы за влияние в Киеве саммит ЕС-Россия пройдет в холодной атмосфере. Однако ЕС увидел российского президента менее атакующим, чем предполагалось, и готовым вступить в диалог с украинской оппозицией, если она одержит победу", - сообщает Inopressa.

"Встреча в Брюсселе совпала с резким ускорением динамики событий. Если еще несколько дней назад Кремль мог порадоваться тому, что Украина отказалась от политического и экономического сближения с Европой, то во вторник, когда премьер-министр Николай Азаров подал в отставку и когда были отменены репрессивные законы, позиции Виктора Януковича пошатнулись. И именно на него делал большую ставку Владимир Путин", - говорится в материале.

"Теперь Европа может думать, что она, наконец, перевернула ситуацию: в Киеве лидеры оппозиции обрели свое место за столом переговоров после того, как на несколько дней оставили улицы экстремистам и националистам", - отмечает автор статьи.

Руководство ЕС, как кажется, добилось своей цели: сложилась достойная альтернатива нынешней власти в Украине. Проевропейская оппозиция, а не режим Януковича, становится сегодня привилегированным собеседником европейских эмиссаров, пишет издание. По мнению европейцев, теперь остается лишь поймать на слове российского президента и принять масштабный украинский вызов: Херман ван Ромпёй сразу же вернул на стол соглашение об ассоциации, которое президент Янукович отверг в ноябре. "Мы готовы к подписанию, как только Украина будет к этому готова", - заявил председатель Европейского совета.

"Для реалиста Путина этот сценарий не кажется слишком далеким. В Брюсселе он постарался объяснить, что Москву волнуют экономические последствия будущего соглашения с ЕС, а не его влияние на суверенитет Украины. Вопрос, по словам российского президента, может быть решен на уровне экспертов. Смена тона Кремлем может показаться неожиданной. Владимир Путин, похоже, уже готов перевернуть страницу", - комментирует корреспондент.