Парню, потерявшему кисть на Грушевского, собрали деньги на протез за четыре дня

На данный момент волонтеры передали его родителям 178 768 гривен (из них 12 тысяч долларов), сообщает Украинская Правда.

Протез, который запланировали купить Сашины родители, стоит от 130 до 160 тысяч гривен.

Деньги для поддержки Александра также лично приносят родителям в больницу.

Читайте такжеОдному из госпитализированных митингующих ампутирована кисть руки, троим удалили глазные яблокиБолее того, одна из политических партий предложила родителям отвезти парня в Германию и профинансировать приобретение самого современного протеза, который полностью имитирует руку человека.

Оплатить лечение Коломийцу также публично пообещал бизнесмен из Днепропетровска.

Помощь семье предложила врач Ольга Богомолец и другие.

Сегодня парня официально выписывают из больницы. Теперь он будет ездить к врачам только на перевязки.

Через некоторое время ему будет установлен косметический протез. Основной протез нужно будет приобрести через несколько месяцев.

Саше Коломийцу 18 лет, он учится на втором курсе техникума при Киевском национальном университете строительства и архитектуры по специальности инженер-строитель. Кроме него, в семье есть еще маленькая сестренка.

19 января Саша пришел с друзьями посмотреть на то, что происходит возле стадиона Динамо. В результате взрыва возле него, правую кисть руки парень потерял.

Активный сбор средств на протез Саше Коломийцу начался 25 января вечером. По состоянию на 29 января все средства собраны.