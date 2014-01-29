Пятитысячная колонна вышла с Майдана и направляется вверх по Институтской
13:58, 29 января 2014Политика
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5-тысячная колонна демонстрантов вышла с Майдана и направляется вверх по улице Институтской
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие идут по проезжей частью улицы и скандируют «Слава Украине, Героям слава!». Автомобильное движение остановлено.
Начало колонны уже прошло перекресток улиц Шелковичной и Институтская.
Митингующие повернули на Крепостном переулке в сторону Верховной Рады.
Читайте такжеНочь на Евромайдане прошла спокойноСейчас колонна медленно проходит через блокпост милиции, которым перегорожена улица Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная».
Колонна продолжает двигаться в сторону станции метро «Арсенальная», часть митингующих дошла непосредственно к площади перед станцией метро.
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