Пятитысячная колонна вышла с Майдана и направляется вверх по Институтской

13:58, 29 января 2014
Политика
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5-тысячная колонна демонстрантов вышла с Майдана и направляется вверх по улице Институтской

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие идут по проезжей частью улицы и скандируют «Слава Украине, Героям слава!». Автомобильное движение остановлено.

Начало колонны уже прошло перекресток улиц Шелковичной и Институтская.

Митингующие повернули на Крепостном переулке в сторону Верховной Рады.

Читайте такжеНочь на Евромайдане прошла спокойноСейчас колонна медленно проходит через блокпост милиции, которым перегорожена улица Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная».

Колонна продолжает двигаться в сторону станции метро «Арсенальная», часть митингующих дошла непосредственно к площади перед станцией метро.

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