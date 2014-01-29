Пятитысячная колонна вышла с Майдана и направляется вверх по Институтской

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие идут по проезжей частью улицы и скандируют «Слава Украине, Героям слава!». Автомобильное движение остановлено.

Начало колонны уже прошло перекресток улиц Шелковичной и Институтская.

Митингующие повернули на Крепостном переулке в сторону Верховной Рады.

Читайте такжеНочь на Евромайдане прошла спокойноСейчас колонна медленно проходит через блокпост милиции, которым перегорожена улица Грушевского со стороны станции метро «Арсенальная».

Колонна продолжает двигаться в сторону станции метро «Арсенальная», часть митингующих дошла непосредственно к площади перед станцией метро.