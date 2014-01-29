Активисты "Спильной справы" освобождают здание Минагрополитики

Активисты «Спильной справы» покидают здание Министерства аграрной политики и продовольствия, которое занимали с 24 января, и готовятся передать его работникам министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, периметр министерства охраняют активисты, которые называют себя охраной Майдана.

Также, по словам присутствующего возле здания министерства народного депутата от партии «Батькивщина» Андрея Сенченко, здание будет полностью передано работникам министерства после того, как его покинут активисты «Спильной справы».

«Здание министерства будет передано работникам МинАП», - сказал Сенченко.

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Покидающие министерство активисты выносят личные вещи, а также что-то в черных строительных мешках.

«Сейчас решается вопрос переезда в другое здание», - сказал УНИАН один из активистов «Спильной справы».

По словам Сенченко, активисты «Спильной справы» могут переехать в Украинский дом, однако сами активисты этой информации не подтверждают.

В то же время, как сообщил в своем Twitter Алексей Нарышкин, активистов "Спильной справы" из захваченного здания министерства выгнали представители ВО "Свобода.

"Вчера вечером Совет Майдана единогласно обсудил ситуацию в Украине: какие шаги нужно осуществлять, какой мандат на действие в Совете дает Майдан депутатам... В связи с необходимостью освобождения задержанных активистов (Советом Майдана) было принято освободить помещение Минагрополитики. Сейчас это решение исполняется", - заявил Юрий Сиротюк, руководитель пресс-службы Свободы.

По неподтвержденной информации, в помещении Минагрополитики пострадало шесть активистов, которых забрала скорая. СМИ сообщают, что один из пострадавших был ранен пятью выстрелами из травматического оружия и его сейчас оперируют в киевской мэрии.

Один из комендантов Майдана Андрей Парубий заявил, что члены загонов самообороны Майдана не участвовали в освобождении здания министерства, и его штурмовали исключительно активисты ВО "Свобода".

Как отмечает корреспондент УНИАН, журналистов пускают только в вестибюль здания министерства.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января активисты Евромайдана во главе с координатором движения «Спильна справа» Александром Данилюком заняли здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в котором организовали «Штаб национальной гвардии».