Тягнибок не исключает небольших уступок оппозиции по закону об амнистии
Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не исключает незначительных уступок оппозиции относительно закона об амнистии протестующих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
По его словам, сейчас продолжается дискуссия, поскольку оппозиция настаивает на голосовании этого закона о декриминализации без условий, а власть настаивает, что должны быть отлагательные условия.
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«Именно из-за этого не найден консенсус до сих пор. Ну, возможно, мы пойдем на какие-то уступки, но эти уступки должны быть минимальными», - сказал Тягнибок, в то же время отказавшись говорить, о каких уступках может идти речь.
«Они (власть – УНИАН) говорят, что для них было бы неплохо, если бы этот законопроект был проголосован всеми фракциями, но если всеми, то тогда нам нужно тоже уступать», - сказал Тягнибок, еще раз отметив, что речь может идти только о минимальных уступках.
Читайте такжеОппозиция и власть не договорились относительно закона об амнистииВ свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сказал, что сейчас оппозиция требует, чтобы из закона об амнистии были исключены статьи о преднамеренном убийстве, то есть все дела об убийствах активистов Майдана должны быть расследованы и преступники должны быть установлены и наказаны.
Также, по мнению оппозиции, не должны попасть под амнистию те, кто избивал журналистов. И третье - под амнистию не должны попадать те, кто истязал людей, а также те, кто похищал людей, сказал он.
Как сообщал УНИАН, между властью и оппозицией остались разногласия относительно сроков введения в действие закона об амнистии участников акций протеста.
Во власти настаивают, чтобы закон об амнистии вступал в силу только в случае освобождения всех захваченных помещений и автодорог.