Тягнибок не исключает небольших уступок оппозиции по закону об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, сейчас продолжается дискуссия, поскольку оппозиция настаивает на голосовании этого закона о декриминализации без условий, а власть настаивает, что должны быть отлагательные условия.

Читайте такжеВ ПР заявляют, что амнистия активистов Евромайдана возможна только после ликвидации баррикад

«Именно из-за этого не найден консенсус до сих пор. Ну, возможно, мы пойдем на какие-то уступки, но эти уступки должны быть минимальными», - сказал Тягнибок, в то же время отказавшись говорить, о каких уступках может идти речь.

«Они (власть – УНИАН) говорят, что для них было бы неплохо, если бы этот законопроект был проголосован всеми фракциями, но если всеми, то тогда нам нужно тоже уступать», - сказал Тягнибок, еще раз отметив, что речь может идти только о минимальных уступках.

Читайте такжеОппозиция и власть не договорились относительно закона об амнистииВ свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сказал, что сейчас оппозиция требует, чтобы из закона об амнистии были исключены статьи о преднамеренном убийстве, то есть все дела об убийствах активистов Майдана должны быть расследованы и преступники должны быть установлены и наказаны.

Также, по мнению оппозиции, не должны попасть под амнистию те, кто избивал журналистов. И третье - под амнистию не должны попадать те, кто истязал людей, а также те, кто похищал людей, сказал он.

Как сообщал УНИАН, между властью и оппозицией остались разногласия относительно сроков введения в действие закона об амнистии участников акций протеста.

Во власти настаивают, чтобы закон об амнистии вступал в силу только в случае освобождения всех захваченных помещений и автодорог.