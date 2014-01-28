Сенатор США Маккейн приветствует отмену "законов 16 января", но хочет больше
20:59, 28 января 2014Политика
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Американский сенатор Джон Маккейн приветствует то, что ВР отменила "законы16 января", которые мировое сообщество называло антидемократичными.
Сенатор Маккейн приветствует отмену "законов 16 января", но хочет больше
Об этом он написал в Twitter.
"Обнадеживает, и это положительно, что парламент Украины отменил антидемократичные законы против демонстраций. Необходимо сделать больше", - написал Маккейн.
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