На баррикадах Киева сохраняется спокойная обстановка

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на улице Грушевского находится около 3-4 тысяч человек. Они не прибегают к каким-то активным действиям.

Со стороны милиции в громкоговоритель постоянно призывают “не прибегать к провокациям”, “не нарушать законности”.

В ответ на это митингующие скандируют “Слава Украине!” и “Банду геть!”.

Читайте такжеМежду протестующими и Беркутом опять встали женщины и священникиНи милиция, ни митингующие не прибегают к каким-то активным действиям.

Обстановка в целом спокойная.

На верхней баррикаде по улице Институтской, которая построена около верхнего выхода станции метро “Крещатик”, также остается в целом спокойная обстановка.

Порой, со стороны Верховной Рады к пропускному пункта на баррикаде время от времени подходят молодые люди, которые сами представляются, что они являются участниками Антимайдану, и заявляют, что хотят пройти прямо на Майдан и посмотреть, что там происходит.

Защитники баррикады вступают с ними в переговоры и, в зависимости от настроя участников Антимайдана, принимают решение, пропускать их или нет.

Читайте такжеВ Украинском доме активисты обустраивают быт и собирают теплую одеждуНикаких непосредственных столкновений между участниками Антимайдана и охранниками баррикады корреспондент УНИАН не зафиксировал.

На баррикадах на улице Городецкого тоже сохраняется спокойная обстановка, прохожих на улице практически нет.

Как передает корреспондент УНИАН, большинство магазинов и офисов закрыто, как на улице Городецкого, так и на площади перед Национальным академическим драматическим театром им. Ивана Франко.

Территория перед последней баррикадой на улице Городецкого полностью залита водой и стала катком.

Двери здания Министерства юстиции Украины наглухо закрыты, однако из всех освещенных окон видно, что там работают люди.

Читайте такжеАктивистов "Спільної справи" заставили уйти из здания Министерства юстицииКак сообщалось, активисты движения "Спільна справа" поздно вечером 26 января заняли одно из зданий Министерства юстиции, которая находится в Киеве на улице Городецкого,13.

После этого министр юстиции Елена Лукаш, которая входит в группу переговорщиков от власти, заявила: если в течение получаса не освободят министерство, то она будет обращаться в СНБО с требованием инициировать введение чрезвычайного положения.

27 января во второй половине дня протестующие оставили помещение Минюста.

По словам представителей самообороны, они заставили активистов «Спільної справи» покинуть здание министерства.