Украине нужно правительство "национального спасения" - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасьневский сказал в интервью польскому TVP Info.

"Я бы шел в сторону создания чего-то, что назвал бы правительством национального единства или правительством национального спасения, потому что ситуация является драматической", - сказал он.

Читайте такжеАзаров подал в отставкуКвасьневский отметил, что такое правительство "необязательно" должен возглавить один из лидеров украинской оппозиции, а какой-то настолько авторитетный политик, который смог бы управлять страной до президентских выборов и гарантировать, что эти выборы пройдут честно.

"Есть ли такой человек в Украине? Думаю, что их нет слишком много, даже очень мало, но, возможно, удалось бы кого-то найти", - сказал он.

Читайте такжеВ ПР назвали условие, при котором Президент примет отставку АзароваЭкс-президент Польши отметил, что отставка правительства Азарова было одним из первых требований участников акций протеста в Украине, и согласие властей на нее раньше позволило бы избежать обострения насилия, которое имело место.

"Премьер Азаров, с которым я имел возможность говорить, сказал, что он подает в отставку для того, чтобы дать какой-то шанс для нахождения компромисса. На вопрос, что будет дальше - ответ: не известно. Это шаг в правильном направлении, но не думаю, что он позволит решить конфликт ", - сказал Квасьневский.