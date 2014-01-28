Журналисты должны быть готовы к тому, что могут погибнуть во время боевых действий - Бондаренко

Как передает корреспондент УНИАН, группа журналистов в Верховной Раде Украины показывают фото избитых журналистов-коллег депутатам из фракции Партии регионов, спрашивая, допустимо ли, чтобы правоохранители били представителей СМИ.

Народный депутат Елена Бондаренко сказала, что не хочет смотреть на эти фото, сославшись на то, что у нее слабая психика.

"Я слабая женщина, у меня слабая психика", - сказала она, но затем все же добавила, что во время боевых действий журналистов иногда убивают, и они должны быть к этому готовы.

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"Я думаю, что для вас не секрет, что там, где идут боевые действия, там есть пострадавшие, и, к сожалению, журналист в данных условиях тоже незащищен. Вспомните, пожалуйста, наших журналистов, которые были убиты в горячих точках... Журналисты умирают, к сожалению, везде и повсюду, и, к сожалению, этот счет не закрыт", - сказала Бондаренко.

Затем она начала ссориться с журналистами, что они ведут себя невежливо, задавая вопросы не по очереди.

Затем Бондаренко сказала, что сейчас расчистит коридор, чтобы пройти на свое место и посоветовала журналистам учиться вести себя вежливо с политиками. На этом она ушла.

Отметим, что Бондаренко - первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации. По информации Лига.Досье, Бондаренко является членом Национального союза журналистов Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным «Института массовой информации», в Украине с 19 по 27 января пострадали 60 журналистов. Список пострадавших журналистов:

http://imi.org.ua/analytics/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html

Напомним, в ноябре -декабре 2013 от рук правоохранителей пострадали более 50 журналистов.

27 января Национальный союз журналистов Украины обнародовал заявление с требованием от руководства силовых ведомств немедленно прекратить насилие над журналистами.

«Национальный союз журналистов Украины выражает возмущение многочисленными фактами избиения работников СМИ, которые за последние дни произошли во многих областях Украины. Если недавно массовые проявления насилия по отношению к нашим коллегам происходили в столице, то сейчас во время массовых акций в регионах силовики жестоко избивают журналистов и уничтожают их аппаратуру», - отметили в НСЖУ.

«По свидетельству наших коллег, спецназовцы как в столице, так и в регионах, целенаправленно применяют силу к журналистам, запрещая проводить съемку. Журналистские удостоверения, идентификационные жилеты с надписью «Пресса», фото- и видеоаппаратура стали не защитой, а раздражающим фактором», - отмечается в заявлении.

НСЖУ заявляет, что возмущена действиями представителей правоохранительных органов и требует от руководства силовых ведомств немедленно прекратить насилие над журналистами.

27 января в Киеве около 50 журналистов вышли к кордону внутренних войск на улице Грушевского.

Журналисты отправились с плакатом, на котором нарисован голубь в бронежилете, в которого целятся, - символ журналистов, которые пострадали во время столкновений на Грушевского.

Одна из журналистов отметила, что в горячих точках меньше пострадавших журналистов, чем во время относительно мирной акции в Украине.