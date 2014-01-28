В Донецке пропавшая журналистка вышла на связь и сообщила, что скрывается

Как передает корреспондент УНИАН, по информации журналистов портала NGO.DONETSK.UA, около 19.30 в понедельник, 27 января, коллеги дозвонились до Жемчужниковой, узнали, что она скрывается.

«Где она и что с ней - не сказала, но говорит, что все нормально с ней, хотя голос был очень печальный», - сказали в редакции портала. По словам коллег, потом связь Катей снова оборвалась, и они, как и раньше, беспокоятся о ней.

Читайте такжеЖурналисты Донецка заявляют об исчезновении коллеги - активистки Евромайдана Как сообщал УНИАН, в Донецке журналисты Портала неполитических новостей NGO.DONETSK.UA заявляли о пропаже своей коллеги - активистки местного Евромайдана Екатерины Жемчужниковой. По информации журналистов, 27 января в 11.32 Жемчужникова (1988 г.р.) связывалась с коллегами, она позвонила в офис и сказала: «У меня проблемы, скоро буду у вас». По словам коллег, буквально сразу после этого ее телефон был отключен, и никто из друзей и родственников не знает, где Екатерина. Журналисты рассказали, что в последнее время неизвестные ей часто угрожали, отправляя соответствующие смс-сообщения и письма в социальных сетях.