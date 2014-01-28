Около 3,5 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане

10:50, 28 января 2014
Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве находится около 3,5 тысяч человек

На Майдане продолжается митинг

Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно у сцены находится около 500 человек.

С монитора над основной сценой транслируют фильм о покойном лидере Народного Руха Украины Вячеславе Чорновиле.

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Люди продолжают греться у бочек с огнем и курсировать по направлению к улице Грушевского.

Ситуация на Майдане спокойная.

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