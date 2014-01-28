Регионал Шаповал призывает не голосовать за введение ЧП

Он призывает коллег-депутатов не голосовать за ЧП, несмотря на «сумасшедшее давление». Об этом сказано в его заявлении, текст которого передан в УНИАН.

«28 января 2014 года должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины, которая может стать или первым шагом к гражданскому примирению, или последним шагом к кровавой бездне. На сессии будет решаться дальнейшая судьба нашего народа, а также фактически будет стоять вопрос о дальнейшем существовании государства Украина. Если на голосование будет вынесен законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения, я ни при каких условиях не будут голосовать за это предложение. Я призываю своих коллег народных депутатов, даже, несмотря на то сумасшедшее давление, которое мы с вами сейчас чувствуем, ни в коем случае не голосовать за введение в Украине чрезвычайного положения», - сказано в заявлении.

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«Но, если на голосование будет поставлен законопроект об их отмене, однозначно буду голосовать «За» отмену этих позорных законов. Если Верховная Рада примет на себя главную ответственность за нашу страну, консолидируясь и налаживая общественный диалог, я буду в первых рядах этого процесса. Сейчас нам необходимо разработать максимально простой и понятный всем план выхода из этого кризиса», - считает депутат.

Он также призвал своих коллег не ограничиваться одним сессионным днем, не закрывать сессию, разбегаясь по своим делам, а продолжать работать и завтра, и послезавтра, и днем, и ночью, до тех пор, пока мы все вместе хоть на несколько шагов не отступим от бездны, на краю которой оказались все мы без исключения.

«Мы должны быть достойными граждан своей страны. Мы все хотим честно смотреть им в глаза. Призываю всех народных депутатов поддержать меня», - сказано в заявлении.