На углу Институтской милиция построила бетонный блок-пост высотой в 2 метра
На углу Институтской и Шелковичной за ночь правоохранители построили бетонный блок-пост высотой около двух метров.
Как передает корреспондент УНИАН, блок-пост стоит поперек ул. Институтской.
Посреди дороги есть небольшой проезд для машин.
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У здания Верховной Рады стоят несколько десятков милицейских автобусов и находятся несколько сотен правоохранителей, преимущественно солдат внутренних войск МВД. Также бойцы спецподразделений "Гепард" и "Беркут".
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В Мариинском парке собралось несколько тысяч сторонников власти, установлены большие палатки. Со сцены играет музыка.
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