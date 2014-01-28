На углу Институтской милиция построила бетонный блок-пост высотой в 2 метра

09:18, 28 января 2014
Политика
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На углу Институтской и Шелковичной за ночь правоохранители построили бетонный блок-пост высотой около двух метров.

Правоохранители построили блок-пост на углу Институтской / facebook.com/tetiana.montian

Как передает корреспондент УНИАН, блок-пост стоит поперек ул. Институтской.

Посреди дороги есть небольшой проезд для машин.

Блок-пост на углу Институтской / facebook.com/tetiana.montian

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У здания Верховной Рады стоят несколько десятков милицейских автобусов и находятся несколько сотен правоохранителей, преимущественно солдат внутренних войск МВД. Также бойцы спецподразделений "Гепард" и "Беркут".

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В Мариинском парке собралось несколько тысяч сторонников власти, установлены большие палатки. Со сцены играет музыка.

Журналистов в парламент, где сегодня состоится внеочередная сессия, пропускают беспрепятственно, но по карточкам аккредитации.

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