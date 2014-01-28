На углу Институтской милиция построила бетонный блок-пост высотой в 2 метра

Как передает корреспондент УНИАН, блок-пост стоит поперек ул. Институтской.

Посреди дороги есть небольшой проезд для машин.

Читайте такжеНа Институтской активисты укрепляют баррикаду высотой почти в 4 метра

У здания Верховной Рады стоят несколько десятков милицейских автобусов и находятся несколько сотен правоохранителей, преимущественно солдат внутренних войск МВД. Также бойцы спецподразделений "Гепард" и "Беркут".

Читайте такжеНа Институтской активисты укрепляют баррикаду высотой почти в 4 метра

В Мариинском парке собралось несколько тысяч сторонников власти, установлены большие палатки. Со сцены играет музыка.

Журналистов в парламент, где сегодня состоится внеочередная сессия, пропускают беспрепятственно, но по карточкам аккредитации.