"Правый сектор" обещает прекратить противостояние, если власть пойдет на компромисс

Об этом заявил в понедельник один из лидеров объединения, проводник ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры Дмитрий Ярош, сообщает Радио Свобода.

«Правый сектор» требует от власти и оппозиции, чтобы на сессии Верховной Рады приняли отмену законов 16 января и полную амнистию всех без исключения участников протестных акций и закрытия всех уголовных дел, чтобы избежать кровопролития с обеих сторон, сказал он.

Читайте такжеПарубий: Послы западных стран убедились, что в Доме профсоюзов нет оружияСреди других требований «Правого сектора», адресованных властям и оппозиции - конституционная реформа, которая лишит президента тех полномочий, которые он имеет сегодня, прекращение силовых действий со стороны властей, ответственность правительства за его действия, переформатирование ЦИК, переформатирование спецподразделения «Беркут» и создание качественно другого подразделения, а также наказания виновных в убийствах, издевательствах, избиении протестующих.

Также «Правый сектор» призывает существующие силовые структуры пойти на контакт с активистами Майдана, самооборонными структурами, с ним самим для поиска пропавших активистов в Киеве и в областях. Еще одно требование: узаконивание существования молодежных спортивно-патриотических организаций.

«Я хочу призвать людей к прекращению кровопролития, потому что мы прекрасно понимаем, что этим воспользуются зарубежные руководители. Мы пошли в наступление после того, как были приняты законы 16 января. Если они заберут те законы назад, введут амнистии и другие требования этого плана, то мы рассматриваем вариант возвращения Майдана до тех размеров, в которых он был до 19 января», - подчеркнул Дмитрий Ярош.

На вопрос о том, имеют ли представители «Правого сектора» боевое оружие, он ответил: «Мы не имеем боевого оружия. У нас в воскресенье, 26 января, были три посла: Великобритании, США и Канады. Они проинспектировали наш этаж и увидели, что никакого оружия здесь нет».