Премьер-министр Канады: Украина "катится" к коммунистическому прошлому

Канадский премьер-министр Стивен Гарпер обеспокоен тем, что Украина возвращается к собственному "советскому" прошлому, сообщает 5 канал.

"Украина катится обратно к коммунистическому прошлому", - заявил Гарпер.

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Такое заявление он сделал на заседании Палаты Общин. В первый парламентский день этого года там прошли срочные дебаты по украинскому вопросу. Ранее Канада неоднократно поощряла европейские стремления Украины. В декабре - тамошний министр иностранных дел побывал в Киеве на Евромайдане.