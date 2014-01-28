Премьер-министр Канады: Украина "катится" к коммунистическому прошлому
07:19, 28 января 2014Политика
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Канадский премьер-министр обеспокоен тем, что Украина "катится обратно к коммунистическому прошлому"
Стивен Гарпер обеспокоен ситуацией в Украине
Канадский премьер-министр Стивен Гарпер обеспокоен тем, что Украина возвращается к собственному "советскому" прошлому, сообщает 5 канал.
"Украина катится обратно к коммунистическому прошлому", - заявил Гарпер.
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Такое заявление он сделал на заседании Палаты Общин. В первый парламентский день этого года там прошли срочные дебаты по украинскому вопросу. Ранее Канада неоднократно поощряла европейские стремления Украины. В декабре - тамошний министр иностранных дел побывал в Киеве на Евромайдане.
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