Регионал Лукьянов: принятие "законов 16 января" было ошибкой

По его словам, время для принятия этих законов было выбрано неудачно, передает Голос Америки.

"Мы видим и понимаем, что законопроекты, принятые 16 января, - было выбрано неудачное время для принятия этих законов. Потому что общество восприняло это не как борьбу с преднамеренной ложью, с искажением фактов, борьбу с терроризмом, а общество восприняло эти законы как давление на гражданское общество со стороны власти", - отметил "регионал".

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"И безусловно, что когда законодательство не воспринимается в государстве, то это ошибка. И эти ошибки нужно исправлять", - добавил он.

"Каким образом исправлять ошибку, надо обсудить", - сказал Лукьянов.

По его словам, один из возможных путей - это перенести введение в действие этих законов на более позднее время.

"Возможно, нужно принять решение и изменить начало введения в действие этих законов", - заявил депутат.

Напомним, оппозиция называет диктаторскими законы, принятые ВР 16 января, и на внеочередной сессии парламента во вторник 28 января будет требовать их отмены.