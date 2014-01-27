Представители СМИ вышли на акцию «Не стреляйте в журналистов» на улице Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты отправились с плакатом, на котором нарисован голубь в бронежилете, в которого целятся, - символ журналистов, которые пострадали во время столкновений на Грушевского.

Журналисты вышли на акцию, чтобы сказать стражам порядка, что методы, которые они применяют в отношении представителей СМИ, превышают их служебные полномочия.

Один из журналистов отметил, что в горячих точках меньше пострадавших журналистов, чем во время относительно мирной акции в Украине.

Некоторые из журналистов в бронежилетах.

Журналисты вынесли в буферную зону плакаты, на которых написано: «Работаем, а не воюем», «Мы с тобой одной крови», «Мы граждане одной страны: не стреляй», «Журналисты - не мишени», «Защити меня».

Милиционеры в свою очередь стали транслировать в громкоговоритель сообщение о том, чтобы граждане не провоцировали работников милиции и не подходили ближе трех метров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, Национальный союз журналистов Украины обнародовал заявление с требованием от руководства силовых ведомств немедленно прекратить насилие над журналистами.

«Национальный союз журналистов Украины выражает возмущение многочисленными фактами избиения работников СМИ, которые за последние дни произошли во многих областях Украины. Если недавно массовые проявления насилия по отношению к нашим коллегам происходили в столице, то сейчас во время массовых акций в регионах силовики жестоко избивают журналистов и уничтожают их аппаратуру», - отметили в НСЖУ.

«По свидетельству наших коллег, спецназовцы как в столице, так и в регионах, целенаправленно применяют силу к журналистам, запрещая проводить съемку. Журналистские удостоверения, идентификационные жилеты с надписью «Пресса», фото- и видеоаппаратура стали не защитой, а раздражающим фактором», - отмечается в заявлении.

НСЖУ заявляет, что возмущен действиями представителей правоохранительных органов и требует от руководства силовых ведомств немедленно прекратить насилие над журналистами.

Как сообщает «Институт массовой информации», в Украине с 19 по 27 января пострадали 60 журналистов. Список пострадавших журналистов:

Напомним, в ноябре-декабре 2013 года от рук милиции пострадали более 50 журналистов.