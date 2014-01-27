В ГПтС отрицают, что в Лукьяновском СИЗО назревает бунт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области.

«В сети Интернет распространена информация о якобы организации бунта в Киевском следственном изоляторе, избиении в условиях учреждения заключенных, задержанных на Майдане Незалежности и улице Грушевского в г. Киеве во время последних событий, а также об ограничении конституционных прав лиц, которые содержатся в учреждении, в частности относительно получения ими продуктовых посылок и передач. В связи с этим Государственная пенитенциарная служба Украины официально сообщает, что указанная выше информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, все пенитенциарные учреждения Киева и области работают в штатном режиме. «Питание заключенных и принятие для них посылок и передач осуществляется согласно нормативно-правовым актам и в определенное распорядком дня время, медицинская помощь больным и лицам, которые в ней нуждаются, оказывается в полном объеме», - утверждают в ГПтС.

Также в пресс-службе подчеркнули, что оперативная обстановка в Киевском следственном изоляторе и учреждениях области управляемая, общая ситуация находится под контролем руководства управления Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области.

При этом в ГПтС добавили, что «в случае поступления заявлений и жалоб от осужденных и лиц, взятых под стражу, относительно отдельных вопросов коммунально-бытового обеспечения, они рассматриваются администрацией учреждений в установленном порядке».

Как сообщалось, ранее на странице Евромайдана в социальной сети Facebook появилось сообщение, что в Лукьяновском СИЗО назревает бунт.

«Начало бунта в Лукьяновском СИЗО! Полно оперов из Центрального аппарата Пенитенциарной службы. Майдановцев разбрасывают по тройникам и закрывают на дополнительные замки. Пытаются использовать старый сталинский метод травли уголовников на политических! Но он не действует, потому что 99% узников поддерживают революцию, надеясь, что после нее будет установлено справедливое правосудие. В ответ мусора начали щемить всех заключенных. Например, передачи ограничили до того, что не принимают даже вареные картофель и свеклу. Забирают у заключенных при обысках даже то, что никогда не трогали. Некоторых бьют нереально сильно! Тюрьма на грани бунта, потому что это пытки!», - отмечается в сообщении.