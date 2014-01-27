Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста
09:30, 27 января 2014Политика
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Международный день памяти жертв Холокоста.
Количество жертв Холокоста превышает 6 миллионов человек / REUTERS
Он отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 года, сообщает Радио Свобода.
Эта дата приурочена к освобождению в 1945 году советской армией фашистского концлагеря Аушвиц-Освенцим, где, по разным данным, было убито от полутора до почти трех миллионов человек.
Общее же количество жертв Холокоста превышает 6 миллионов человек.
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