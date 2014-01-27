Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста

Он отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 года, сообщает Радио Свобода.

Эта дата приурочена к освобождению в 1945 году советской армией фашистского концлагеря Аушвиц-Освенцим, где, по разным данным, было убито от полутора до почти трех миллионов человек.

Общее же количество жертв Холокоста превышает 6 миллионов человек.