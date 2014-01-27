Днепропетровский губернатор: власть не позволит группе экстремистов дестабилизировать ситуацию в области

Как передает корреспондент УНИАН, глава ОГА призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации.

«26 января группа радикально настроенных экстремистов совершила ряд безуспешных попыток нападения на здание областной государственной администрации. Среди нападавших были представители ВО «Свобода», приезжие из других регионов Украины, представители радикальных групп футбольных фанатов («ультрас»). Экстремисты кидали камни в правоохранителей, разрушили ограждения здания облгосадминистрации, использовали металлические пруты и деревянные биты. Нападавшие использовали также зажигательные смеси («коктейли Молотова»), пиротехнические средства. Милиция пресекла незаконные действия группы экстремистов. Около 10 милиционеров получили черепно-мозговые травмы, термические ожоги лица», - говориться в заявлении губернатора.

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Как сообщалось в противостоянии между участниками народного вече, милиции и «титушками» пострадало 10 человек, из них 8 милиционеров. Также пострадало 6 журналистов, 4 обратились за медицинской помощью.

Ранее днепропетровские евромайдановцы назвали штурм ОГА «провокацией со стороны власти» и призвали жителей города «не участвовать в провокациях, связанных с так называемым штурмом ОГА и других «постановочных спектаклях», организованных группами провокаторов, часть из которых не местные жители».