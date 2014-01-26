Папа Римский призвал украинцев к диалогу и ненасилию

Об этом сообщает РИА Новости.

"Молитвой я близок к Украине, к тем, кто погиб в эти дни, к их семьям", - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

Папа Римский также выразил надежду на то, что диалог между властью и митингующими все же состоится.

Читайте такжеПапа Римский выразил поддержку украинскому народу"Выражаю надежду, что конструктивный диалог между властью и гражданским обществом будет развиваться. И пусть, предотвращая любое применение силовых акций, в сердце каждого преобладают дух мира и поиск общего блага!" - заявил Франциск.

Как сообщал УНИАН, несколько дней продолжаются переговоры между лидерами оппозиции и Президентом Украины Виктором Януковичем. В субботу 25 января Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку возглавить правительство, а Кличко стать вице-премьером по гуманитарным вопросам.

В свою очередь, оппозиция требует досрочных выборов Президента в этом году, но готова продолжить переговоры.