Папа Римский призвал украинцев к диалогу и ненасилию
Папа Римский Франциск призвал к конструктивному диалогу между властью и гражданским обществом в Украине и отказу от применения силы
Об этом сообщает РИА Новости.
"Молитвой я близок к Украине, к тем, кто погиб в эти дни, к их семьям", - сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане.
Папа Римский также выразил надежду на то, что диалог между властью и митингующими все же состоится.
Читайте такжеПапа Римский выразил поддержку украинскому народу"Выражаю надежду, что конструктивный диалог между властью и гражданским обществом будет развиваться. И пусть, предотвращая любое применение силовых акций, в сердце каждого преобладают дух мира и поиск общего блага!" - заявил Франциск.
Как сообщал УНИАН, несколько дней продолжаются переговоры между лидерами оппозиции и Президентом Украины Виктором Януковичем. В субботу 25 января Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку возглавить правительство, а Кличко стать вице-премьером по гуманитарным вопросам.
В свою очередь, оппозиция требует досрочных выборов Президента в этом году, но готова продолжить переговоры.