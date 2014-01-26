СМИ: "Афганцы" нашли на крыше Украинского дома боевые патроны

По меньшей мере горсть патронов для автомата Калашникова или карабина Симонова достали из снега на крыше Украинского дома, сообщает 5 канал.

Рассыпаны патроны были в таком месте крыши, откуда хорошо видны баррикады и лагерь митингующих на Грушевского. Активисты считают, что в Украинском доме работали снайперы.

Читайте такжеМВД заявляет, что не использует пули, от которых погибли люди на Грушевского«Вопрос стреляли в нас или не стреляли - уже не стоит. Здесь нельзя сказать, что кто-то случайно шел гуляя, и потерял кучу патронов, тем более, это патроны к автоматическому оружию армейского образца - 7.62 на 39. Это автомат Калашникова или карабин Симонова-СКС. Достаточно точное оружие на таком расстоянии», - заявил один из активистов.

Журналисты канала пытаются получить по этому поводу комментарий МВД, но пока не могут связаться с представителем ведомства, сказано в сообщении.