СМИ: "Афганцы" нашли на крыше Украинского дома боевые патроны
Перед рассветом афганцы, которые осматривали помещения Украинского дома, обнаружили на крыше рассыпанные боевые патроны
По меньшей мере горсть патронов для автомата Калашникова или карабина Симонова достали из снега на крыше Украинского дома, сообщает 5 канал.
Рассыпаны патроны были в таком месте крыши, откуда хорошо видны баррикады и лагерь митингующих на Грушевского. Активисты считают, что в Украинском доме работали снайперы.
Читайте такжеМВД заявляет, что не использует пули, от которых погибли люди на Грушевского«Вопрос стреляли в нас или не стреляли - уже не стоит. Здесь нельзя сказать, что кто-то случайно шел гуляя, и потерял кучу патронов, тем более, это патроны к автоматическому оружию армейского образца - 7.62 на 39. Это автомат Калашникова или карабин Симонова-СКС. Достаточно точное оружие на таком расстоянии», - заявил один из активистов.
Журналисты канала пытаются получить по этому поводу комментарий МВД, но пока не могут связаться с представителем ведомства, сказано в сообщении.