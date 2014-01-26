Силовики из Украинского дома не выходят на связь с протестующими
02:09, 26 января 2014Политика
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Силовики, которые якобы согласились оставить Украинский дом, вышли из переговоров с протестующими.
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
Штурм здания прекратился, но осада продолжается.
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