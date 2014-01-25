В Луцке суд закрыл уголовные производства против шести евромайдановцев

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН один из один из фигурантов дела Богдан Шиба после судебного заседания.

По его словам, шесть участников луцкого Евромайдана подозревали в призывах к действиям, угрожающим общественному порядку, хулиганству и захвату государственных или общественных зданий или сооружений. А именно, призывах и блокировании помещения Волынского облсовета.

Шиба также сообщил, что ходатайство сторон защиты и обвинения касались применения Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний».

«Мы подавали ходатайство о том, чтобы закрыть дело в связи с отсутствием в событии состава преступления. А прокурор подал ходатайство о том, чтобы освободить от уголовной ответственности, а после того закрыть дела», - пояснил он.

Луцкий горрайонный суд решил освободить участников от ответственности и закрыть уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, 2 и 3 декабря 2013 года в Луцке проходили многотысячные митинги в знак протеста против ночного силового разгона участников Евромайдана в Киеве 30 декабря. Также пикетировались здания облгосадминистрации. Протестующие пытались заблокировать входы в помещение ОГА, но им помешали правоохранители.