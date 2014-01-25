Сумской горсовет готов передать памятник Ленину коммунистам за 16 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Геннадий Минаев на заседании сессии областного совета в пятницу, 24 января, на котором рассматривался вопрос передачи памятника из коммунальной собственности территориальной общины города Сумы в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов области.

”Памятник Ленину принадлежит городу, и депутаты горсовета приняли решение о его демонтаже и переплавке. Однако при определенных условиях мы готовы передать его ЦК КПУ, о чем я сообщил Петру Симоненко. В частности, монумент в дальнейшем должен находиться за пределами областного центра и за него должна быть внесена благотворительная помощь в размере 16 миллионов гривен. Деньги КПУ должна перечислить управлению капитального строительства и дорожного хозяйства”, - отметил мэр.

По его словам, предложение действует в течение недели. Затем, в соответствии с решением городского совета, памятник Ленину демонтируют и переплавят на материал для изготовления памятника основателю города Герасиму Кондратьеву и памятного знака основателям Сум.

В свою очередь депутаты Сумского облсовета не смогли принять решение о передаче из коммунальной собственности Сум в общую собственности территориальных общин сел, поселков, городов области памятника Ленину, поскольку для положительного решения вопроса не хватило голосов: из 77 присутствующих на сессии депутатов ”за” проголосовали лишь 38 из 51 необходимых.