МВД может применить силу для освобождения двух милиционеров из КГГА
10:33, 25 января 2014Политика
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Правоохранители могут применить силу для освобождения захваченных милиционеров, которые якобы находятся в помещении КГГА. В МВД подчеркивают, что пока нет никакой информации о состоянии милиционеров.
МВД может применить силу для освобождения двух милиционеров
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
"МВД Украины требует немедленно освободить захваченных. В случае не выполнения требований, милиция будет вынуждена применить меры по освобождению захваченных правоохранителей. Третий милиционер находится в госпитале в тяжелом состоянии. Он получил ножевое ранение груди с повреждением легких. МВД просит мирных граждан покинуть здание КГГА и прилегающую территорию", - говорится в призыве к активистам Евромайдана.
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