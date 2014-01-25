МВД может применить силу для освобождения двух милиционеров из КГГА

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

"МВД Украины требует немедленно освободить захваченных. В случае не выполнения требований, милиция будет вынуждена применить меры по освобождению захваченных правоохранителей. Третий милиционер находится в госпитале в тяжелом состоянии. Он получил ножевое ранение груди с повреждением легких. МВД просит мирных граждан покинуть здание КГГА и прилегающую территорию", - говорится в призыве к активистам Евромайдана.