На месте смерти активиста Евромайдана Вербицкого установили памятник (фото)

09:19, 25 января 2014
Политика
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Жители села Гнидын Бориспольского района Киевской области установили памятник на месте, где было найдено тело убитого активиста Евромайдана Юрия Вербицкого.

Юрий Вербицкий / comments.ua

На месте смерти Вербицкого жители села установили крест с фотографией и надписью: "Он погиб за нас", сообщает Украинская правда. 

Символическая могила активиста Майдана находится в лесу, примерно в 250 метрах от дороги Киев-Гнидын. К ней ведет просека, у начала которой тоже установлена фотография погибшего активиста

Фото ЄвроМайдан – EuroMaydan

Напомним, в ночь с 20 на 21 января, когда 50-летний Вербицкий разносил чай на Грушевского, его ранило в глаз. Представитель Совета Майдана Игорь Луценко отвез Вербицкого в Октябрьскую (Александровск) больницу. Оттуда обоих активистов похитили неизвестные - прямо из офтальмологического отделения - и 15 часов подвергали пыткам. 22 января его тело было найдено в лесу. Другому активисту, Игорю Луценко, удалось выжить.

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