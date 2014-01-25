На месте смерти активиста Евромайдана Вербицкого установили памятник (фото)
Жители села Гнидын Бориспольского района Киевской области установили памятник на месте, где было найдено тело убитого активиста Евромайдана Юрия Вербицкого.
На месте смерти Вербицкого жители села установили крест с фотографией и надписью: "Он погиб за нас", сообщает Украинская правда.
Символическая могила активиста Майдана находится в лесу, примерно в 250 метрах от дороги Киев-Гнидын. К ней ведет просека, у начала которой тоже установлена фотография погибшего активиста
Напомним, в ночь с 20 на 21 января, когда 50-летний Вербицкий разносил чай на Грушевского, его ранило в глаз. Представитель Совета Майдана Игорь Луценко отвез Вербицкого в Октябрьскую (Александровск) больницу. Оттуда обоих активистов похитили неизвестные - прямо из офтальмологического отделения - и 15 часов подвергали пыткам. 22 января его тело было найдено в лесу. Другому активисту, Игорю Луценко, удалось выжить.