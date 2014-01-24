В Черновцах митингующие готовятся ночевать в захваченном здании ОГА

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой областной организации ВО «Свобода», член президиума областного Народной рады Виталий Мельничук, на всех входах выставлена охрана из отрядов самообороны и милиции. В захваченных помещениях находятся около 300 человек, еще около 400 - находятся на улице возле админздания.

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По его словам, в подвальном помещении облсовета, в комнатах для охранников, сейчас находятся около 200 милиционеров. «Для чего там столько милиции - неизвестно. Мы договаривались, что в помещении останется до 30 правоохранителей, но те, кто сейчас находятся в подвале, здание так и не покинули», - сказал Мельничук.

Он добавил, что отряды самообороны полностью контролируют ситуацию на всех этажах здания, кроме подвала, куда никого из митингующих не пускают.

Люди обеспечены всем необходимым. «Мы полностью обеспечены продовольствием. Черновчане постоянно приносят теплые вещи и кариматы. Сейчас разбитые во время штурма окна и двери восстановлены: где-то по-новому застеклены, где-то покрыты полиэтиленовой пленкой. Мороз не страшен, будем ночевать», - сказал свободовец.

Мельничук отметил, что больше всего людей пугает возможная попытка со стороны силовиков отбить здание облсовета. Такие слухи ходят среди митингующих. В связи с этим отряды самообороны будут контролировать не только здание облсовета, но и прилегающие улицы.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах митингующие сегодня утром штурмовали здания ОГА и областного совета. После 14 часов около 500 активистов прорвались в здание с черного хода. Активисты вступили в переговоры с милицией, по результатам которых часть правоохранителей и работники облсовета и облгосадминистрации покинули здание.

Митингующие начали формировать отряды самообороны, которые будут защищать здание облсовета от возможной контратаки правоохранителей или действий провокаторов и мародеров. Вместе с ними дежурство будут нести 10 милиционеров. Отряды самообороны будут подчиняться созданной сегодня областной Народной раде.