Митингующие ведут переговоры с “Беркутом” на улице Грушевского

Активист призывает правоохранителей не защищать "преступную власть" и переходить на сторону народа. Также в буферной зоне между митингующими и внутренними войсками установлен траурный венок с фотографией Сергея Нигояна, одного из погибших во время столкновений.

В свою очередь, представитель милиции призывает митингующих не приближаться близко к "Беркуту" и не провоцировать милицию.

Митингующим все же удалось вывесить на первой линии баррикад плакат с надписью "Воины, вы защищаете убийц, поэтому мы должны стоять здесь".

Митингующие поют патриотические песни и периодически скандируют: "Присоединяйтесь к нам".