Митингующие ведут переговоры с “Беркутом” на улице Грушевского

17:32, 24 января 2014
Политика
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Переговоры ведут активисты через громкоговоритель, а также стоят 5 женщин с плакатом: “Деньги за кровь вас не обогатят. Все в жизни - бумеранг”.

Мітингувальники скандують

Активист призывает правоохранителей не защищать "преступную власть" и переходить на сторону народа. Также в буферной зоне между митингующими и внутренними войсками установлен траурный венок с фотографией Сергея Нигояна, одного из погибших во время столкновений.

В свою очередь, представитель милиции призывает митингующих не приближаться близко к "Беркуту" и не провоцировать милицию.

Митингующим все же удалось вывесить на первой линии баррикад плакат с надписью "Воины, вы защищаете убийц, поэтому мы должны стоять здесь".

Митингующие поют патриотические песни и периодически скандируют: "Присоединяйтесь к нам".

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