Митингующие ведут переговоры с “Беркутом” на улице Грушевского
17:32, 24 января 2014Политика
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Переговоры ведут активисты через громкоговоритель, а также стоят 5 женщин с плакатом: “Деньги за кровь вас не обогатят. Все в жизни - бумеранг”.
Митингующие скандируют "Беркута" - “Присоединяйтесь к нам”.Reuters
Активист призывает правоохранителей не защищать "преступную власть" и переходить на сторону народа. Также в буферной зоне между митингующими и внутренними войсками установлен траурный венок с фотографией Сергея Нигояна, одного из погибших во время столкновений.
В свою очередь, представитель милиции призывает митингующих не приближаться близко к "Беркуту" и не провоцировать милицию.
Митингующим все же удалось вывесить на первой линии баррикад плакат с надписью "Воины, вы защищаете убийц, поэтому мы должны стоять здесь".
Митингующие поют патриотические песни и периодически скандируют: "Присоединяйтесь к нам".
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