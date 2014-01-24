Глава Государственной судебной администрации подал в отставку

Как сообщили на официальном сайте администрации, сегодня в здании Верховного Суда Украины состоялось заседание Совета судей Украины.

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«На заседании удовлетворено заявление председателя Государственной судебной администрации Украины Руслана Кирилюка об освобождении от должности по собственному желанию», - говорится в сообщении.