Глава Государственной судебной администрации подал в отставку
15:55, 24 января 2014Политика
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Председатель Государственной судебной администрации Украины Руслан Кирилюк написал заявление об увольнении с должности
Руслан Кирилюк (слева) подал в отставку
Как сообщили на официальном сайте администрации, сегодня в здании Верховного Суда Украины состоялось заседание Совета судей Украины.
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«На заседании удовлетворено заявление председателя Государственной судебной администрации Украины Руслана Кирилюка об освобождении от должности по собственному желанию», - говорится в сообщении.
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